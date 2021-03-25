На Netflix вышла экранизация Dota

Фото: youtube.com/Netflix

В четверг, 25 марта, состоялась премьера анимационного сериала "DOTA: Кровь дракона", снятого по мотивам популярной видеоигры Dota2. В настоящее время все эпизоды можно посмотреть на Netflix.

Уточняется, что первый сезон "Крови дракона" состоит из восьми серий.

Главный герой сериала – драконий рыцарь Дэвион (Юрий Ловенталь). Он должен отправиться в опасное путешествие, а также раскрыть древние тайны.

Ранее сообщалось, что в России состоялась премьера фильма "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингарда. СМИ прогнозируют киноленте огромный успех, отмечая, что фильм может стать самой крупной премьерой в период пандемии. Многие зрители также уже назвали фильм лучшим во всей франшизе.