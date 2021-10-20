Бузова раскрыла секрет своей стройности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что секрет ее стройности кроется в строгой диете и занятиях спортом. Об этом сообщает радио "КП".

"У меня очень развитые рецепторы – слуховые, визуальные, я очень чувствительная во всех отношениях. Я не ем майонез категорически, мне не нравится. Я не ем сливочное масло. Если я вижу человека, который кусает бутерброд с маслом, мне сразу плохо становится", – сказала Бузова.

Певица также не ест печенье и все то, что ей не нравится. Кроме того, Бузова каждый день посвящает себя тренировкам и танцам.

Ранее сообщалось, что Бузова второй раз в жизни потеряла голос. Певица отметила, что обычно такое случается из-за стресса.

