Депутат Хамзаев назвал некурящих сотрудников более продуктивными

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Некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT.

"Курящий сотрудник "филонит". Пока выйдет, пойдет, вернется – это сколько времени занимает? Он, получается, в этот период не работает. И если взять среднестатистического курящего, он месяц просто гуляет по коридорам от курилки до своего рабочего места", – отметил депутат.

Поэтому, по его словам, необходимо стимулировать механизмы поддержки для некурящих сотрудников.

Ранее Хамзаев заявил, что курящие сотрудники наиболее финансово ущербны для работодателя, так как те из них, кто выкуривает в день по 3–5 сигарет, не работает в год больше трех недель.

В связи с этим он призвал начать работу по борьбе с курением, используя мягкие методы, не ломающие людей. Депутат подчеркнул, что включиться в этот процесс должны и работодатели. В качестве мотивации они могут предоставлять некурящим сотрудникам более продолжительный отпуск на работе, например дополнительные две недели, чем тем, кто имеет зависимость.