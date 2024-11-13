Daily Mail: употребление алкоголя после 65 лет провоцирует деменцию

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Употребление алкоголя после 65 лет может способствовать более быстрому старению нервных клеток мозга и увеличивать вероятность возникновения деменции, рассказал невролог из США Ричард Рестак в беседе с Daily Mail.

По его словам, после 65 лет вероятность развития деменции возрастает в пять раз и этот показатель продолжает расти каждые пять лет.

Рестак рассказал, что в возрасте старше 65 лет даже незначительное количество алкоголя может стать причиной возникновения деменции. Это связано с тем, что алкоголь оказывает негативное воздействие на нервные клетки, которые отвечают за процессы обучения и запоминания.

Научные исследования показывают, что длительное злоупотребление спиртными напитками приводит к уменьшению некоторых областей мозга.

Злоупотребление спиртными напитками может привести к развитию потери памяти. Это связано с тем, что алкоголь препятствует усвоению витамина B1, который играет важную роль в поддержании здоровья клеток мозга.

Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что постоянные интеллектуальные задачи и выполнение привычных дел нестандартным образом может помочь в профилактике деменции.

По словам Чернышовой, также для сохранения памяти и ясного ума важно выполнять интеллектуальную работу. Например, разгадывать кроссворды, учить стихотворения и играть в игры, где необходимо составлять слова.