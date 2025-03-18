"Автодор" призвал россиян быть внимательными за рулем из-за снега с дождем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственная компания "Автодор" в своем телеграм-канале призвала российских водителей соблюдать осторожность в связи с погодными условиями. 18 марта в ряде регионов прогнозируется снег с дождем.

"Будьте внимательны за рулем. Не мешайте работе снегоуборочной техники. Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Следите за сообщениями на информационных табло", – говорится в сообщении.

Как уточнили в "Автодоре", на трассе М-1 "Беларусь" утром осадков не ожидается. Днем и вечером в Смоленской области пройдет слабый снег, температура днем и вечером будет ниже нуля градусов.

На трассе М-3 "Украина" в Калужской, Брянской и Курской областях утром ожидается слабый снег, днем и вечером без осадков.

На автодороге М-4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях пройдет слабый снег с дождем, в Ростовской области и Краснодарском крае – дождь. В Липецкой и Воронежской областях днем и вечером прогнозируется слабый снег при температуре от минус 7 до плюс 6 градусов.

В Тверской, Новгородской и Ленинградской областях на трассе М-11 "Нева" утром ожидается снег, днем и вечером – слабый снег и температура от минус 5 до плюс 3 градусов.

На трассе М-12 "Восток" утром во Владимирской и Нижегородской областях пройдет слабый снег, днем и вечером во Владимирской, Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане также прогнозируется слабый снег и температура от минус 5 до плюс 2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал московским водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. До конца марта в ночные и утренние часы температура еще может быть минусовой.

Между тем Гидрометцентр России предупредил, что в Москве 18 марта ожидается переменная облачность без осадков. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.