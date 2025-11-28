Фото: 65.mchs.gov.ru

Четыре человека пострадали при обрушении строительного объекта в Южно-Сахалинске, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Предположительно, трое человек сейчас находятся под завалами. В ведомстве отмечают, что инцидент произошел в переулке Энергетиков 3А. Предварительно, обрушение части двухэтажного строящегося здания произошло при заливке бетоном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Ранее сообщалось, что в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни произошло обрушение балкона частного дома, из-за чего пострадали более 20 человек.

По факту случившегося организована проверка по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства обрушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

