Сырой бетон осложняет работы по спасению людей на месте ЧП в Южно-Сахалинске

Фото: 65.mchs.gov.ru

Сырой бетон осложняет работы по спасению людей на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске, сообщили в правительстве Сахалинской области.

В настоящий момент на месте происшествия развернут оперативный штаб. Проведено два кинологических расчета. Кроме того, работают две крановые группы. В скором времени будут подключены световые башни.

Сейчас специалисты занимаются разбором металлической конструкции. Рассматривается вариант "размытия" бетона водой.

Один из пострадавших остается в больнице, трое отказались от госпитализации, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Поисковые работы продолжаются, на месте дежурят два автомобиля скорой помощи.

Обрушение двухэтажного строительного объекта в Южно-Сахалинске произошло 28 ноября. ЧП случилось во время заливки бетона.

В результате пострадали четыре человека, трое из которых оказались под завалами. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

В региональном Минздраве отмечали, что состояние пострадавших не вызывает опасений. Их всех оперативно извлекли из-под завалов и оказали первую помощь.

