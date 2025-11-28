Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 08:32

Происшествия
Главная / Новости /

Минздрав: состояние пострадавших при ЧП в Южно-Сахалинске не вызывает опасений

Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске

Фото: 65.mchs.gov.ru

Состояние четверых пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске не вызывает опасений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что всех оперативно извлекли из-под завалов, после чего им сразу же предоставили первую помощь. В настоящее время жертвы находятся в областной клинической больнице и проходят диагностику. Врачи планируют провести углубленное исследование.

Тем не менее, со слов очевидцев, под обломками могут находиться еще два человека, в связи с чем поисковые работы на месте происшествия продолжаются, добавили в министерстве.

Об обрушении двухэтажного строительного объекта стало известно 28 ноября. Инцидент произошел в переулке Энергетиков во время заливки бетона.

В результате пострадали четыре человека, трое из которых оказались под завалами. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика