Минздрав: состояние пострадавших при ЧП в Южно-Сахалинске не вызывает опасений

Фото: 65.mchs.gov.ru

Состояние четверых пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске не вызывает опасений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что всех оперативно извлекли из-под завалов, после чего им сразу же предоставили первую помощь. В настоящее время жертвы находятся в областной клинической больнице и проходят диагностику. Врачи планируют провести углубленное исследование.

Тем не менее, со слов очевидцев, под обломками могут находиться еще два человека, в связи с чем поисковые работы на месте происшествия продолжаются, добавили в министерстве.

Об обрушении двухэтажного строительного объекта стало известно 28 ноября. Инцидент произошел в переулке Энергетиков во время заливки бетона.

В результате пострадали четыре человека, трое из которых оказались под завалами. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

