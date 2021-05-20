Шотландский завод по производству виски принял на работу собаку

10:15
Фото: depositphotos/volofin
Годовалый кокер-спаниель по кличке Рокко стал полноценным сотрудником завода по производству виски Grant's Whisky в Шотландии. Об этом сообщает News.ru.
Пес будет инспектором по бочкам. В его обязанности входят обход территории и проверка помещений на запахи. В частности, собака будет определять качество древесины, чтобы сотрудники предприятия понимали, пригодна она для хранения спиртного или нет.
Перед трудоустройством Рокко прошел курс подготовки: полгода тренировался в Уэльсе на специальном полигоне с несколькими бочками завода под руководством эксперта Стюарта Филлипса.
По словам бренд-директора завода по производству виски Криса Вуффа, обоняние пса в 40 раз сильнее человеческого, поэтому было принято решение нанять Рокко на работу.
На предприятии для животного оборудовали питомник и составили график работы и отдыха. Кроме того, кокер-спаниель регулярно будет тренироваться, чтобы не терять квалификацию.
Ранее исследователи из Швеции выяснили, что человек может заражать собак стрессом, а зависимость между настроением животного и хозяина тем выше, чем крепче между ними связь.
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