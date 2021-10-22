Названы основные ошибки россиян при формировании накоплений

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При формировании накоплений россиянам стоит избегать трех распространенных ошибок, рассказал президент-председатель "Открытия" Михаил Задорнов.

"Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска", – приводит слова банкира РИА Новости.

Также, отметил он, не стоит пытаться найти единственный и самый лучший инструмент для инвестиций и использовать для всех накоплений только его. По словам Задорнова, эффективнее будет диверсифицировать накопления в разные сберегательные корзины.

Третьей и самой распространенной ошибкой является направление в копилку только крупных сумм, подчеркнул эксперт.

"Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму", – пояснил он.

Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян назвал несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары. Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций.