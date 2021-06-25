Эксперт рассказала, куда вложить деньги для получения пассивного дохода

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Портфель для пассивного дохода можно подобрать самостоятельно, если начать делать это с надежных инструментов.
Например, облигаций или индексного инвестирования. Об этом рассказала аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
"Ситуация с ними в России парадоксальна: многие компании с привлекательной дивидендной политикой закредитованы и имеют чрезмерно огромные инвестиционные программы", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
При этом портфель дивидендных акций, подчеркнула Афанасьева, нельзя назвать пассивным получением дохода, поскольку его нужно пересматривать несколько раз в год и постоянно мониторить ситуацию. Также финансовый аналитик не советует вкладывать деньги в дивидендные российские акции новичкам.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что спекулятивные криптоактивы являются самой опасной стратегией инвестирования. По ее словам, в данном случае могут возникнуть колоссальные потери, а цена является очень волатильной.
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