Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Колебания курсов валют слишком хаотичны и сложно предсказуемы, заявил глава Росбанка Илья Поляков.
"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", – рассказал РИА Новости банкир.
По словам эксперта, выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета. Поляков добавил, что объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен, традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе экзотических валютах.
Ранее Сбербанк объявил об оттоке валютных вкладов клиентов в сентябре. В кредитной организации назвали этот процесс следствием изменения курса евро к доллару, а не волатильностью рубля.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убежден в предстоящем восстановлении национальной валюты. По его словам, восстановление позиций рубля неизбежно, поскольку ослабление российской валюты считается обычной рыночной волатильностью.
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