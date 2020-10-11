Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

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Колебания курсов валют слишком хаотичны и сложно предсказуемы, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", – рассказал РИА Новости банкир.

По словам эксперта, выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета. Поляков добавил, что объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен, традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе экзотических валютах.

Ранее Сбербанк объявил об оттоке валютных вкладов клиентов в сентябре. В кредитной организации назвали этот процесс следствием изменения курса евро к доллару, а не волатильностью рубля.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убежден в предстоящем восстановлении национальной валюты. По его словам, восстановление позиций рубля неизбежно, поскольку ослабление российской валюты считается обычной рыночной волатильностью.