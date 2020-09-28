В Кремле выразили уверенность в восстановлении курса рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убежден в предстоящем восстановлении национальной валюты. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Совсем недавнее и давнее прошлое показывает, что эта волатильность двухсторонняя. За периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, восстановление позиций рубля неизбежно, поскольку нынешнее явление считается обычной рыночной волатильностью.

Официальный курс доллара на вторник, 29 сентября, составил 78,67 рубля, тем самым был обновлен предыдущий рекордный показатель за 2 апреля. Кроме того, подорожал и евро – до 91,48 рубля.

Также выросла и стоимость бивалютной корзины. Сейчас она составляет 84,43 рубля.

