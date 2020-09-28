Официальный курс евро вырос до 91,48 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальные курсы валют на вторник, 29 сентября, снова выросли, сообщает "Газета.ру".

Евро повысился на 1,82 рубля, составив 91,48 рубля. Доллар подорожал на 1,85 рубля, до 78,67 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,84 рубля – до 84,43 рубля.

Эксперт по инвестициям Андрей Черных рассказал, что может подорожать первым делом из-за падения российской валюты.

По его словам, повышение цен прежде всего коснется импорта, большую часть из которого составляют лекарства.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США. Специалист прогнозирует сильные валютные колебания в октябре текущего года.