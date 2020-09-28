Курс доллара достиг 79 рублей впервые с апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты вырос уже на 72 копейки по отношению к прошлым торгам и на данный момент сохраняется на уровне 78,93 рубля. Курс евро вырос на 83 копейки, достигнув отметки 91,76 рубля.

Эксперты также отмечают снижение стоимости нефти. Декабрьский фьючерс на топливо марки Brent снизился уже на 1,04%, что ниже отметки 42 доллара за баррель.

На минувшей неделе курс евро впервые с 2016 года превысил 91 рубль. Доллар в тот день торговался также на рекордной (с 2 апреля) отметке 78,2 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США. Специалист прогнозирует сильные валютные колебания в октябре текущего года.

