Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперт группы компаний "Финам" Алексей Коренев заявил, что ситуация на финансовом рынке пока остается контролируемой. Об этом он рассказал RT.
Аналитик напомнил, что курсы валют в значительной степени зависят от энергетического рынка и его изменений.
"Снижение цен на топливо влияет на бюджет и, естественно, косвенно влияет на рубль. Ситуация пока еще не вышла из-под контроля: ЦБ и Минфин достаточно точно отслеживают и регулируют ситуацию с точки зрения резких движений", – заявил Коренев.
Финансовый специалист также допустил, что умеренно низкая цена на рубль выгодна для балансировки государственного бюджета.
Стоимость европейской валюты на Мосбирже впервые с 8 сентября превысила отметку в 90 рублей. Что касается доллара, то и в этом секторе отмечен рост – выше 76 рублей.
В сентябре профессор Высшей школы экономики Евгений Коган объяснил, что в глобальном смысле предпосылок для падения рубля пока нет. В число потенциальных факторов такого явления он тем не менее внес волатильность мировых рынков из-за выборов в США.
Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей
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