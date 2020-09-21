Евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стоимость евро на Мосбирже превысила 90 рублей впервые с 8 сентября. Доллар поднялся выше 76 рублей. Это произошло впервые с 9 сентября.
Европейская валюта выросла на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 90,07 рубля. Доллар поднялся на 0,48%, достигнув отметки 76,11 рубля.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается до 42,28 доллара за баррель, а сорта WTI – до 40,43 доллара за баррель.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал, что в настоящее время нет серьезных предпосылок для падения рубля.
Специалист подчеркнул, что на такую ситуацию могут повлиять непредвиденные события, среди которых он выделяет волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также нестабильную обстановку в отношении международных санкций.
Он также отметил, что в преддверии президентских выборов в США Россия является удобной мишенью. Еще одним фактором влияния на валютный курс специалист назвал цены на нефть.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
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