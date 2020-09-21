Евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость евро на Мосбирже превысила 90 рублей впервые с 8 сентября. Доллар поднялся выше 76 рублей. Это произошло впервые с 9 сентября.

Европейская валюта выросла на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, составив 90,07 рубля. Доллар поднялся на 0,48%, достигнув отметки 76,11 рубля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается до 42,28 доллара за баррель, а сорта WTI – до 40,43 доллара за баррель.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал, что в настоящее время нет серьезных предпосылок для падения рубля.

Специалист подчеркнул, что на такую ситуацию могут повлиять непредвиденные события, среди которых он выделяет волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также нестабильную обстановку в отношении международных санкций.

Он также отметил, что в преддверии президентских выборов в США Россия является удобной мишенью. Еще одним фактором влияния на валютный курс специалист назвал цены на нефть.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

