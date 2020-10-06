Экономист оценил ситуацию с курсом рубля

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Рубль является очень перспективной валютой для инвесторов, поэтому в будущем он будет укрепляться, заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

"Рубль уже давно не связывается с нефтью и газом. И все мировые инвесторы видят, что никакого обвала экономики в России не произошло из-за падения нефти и газа. Все понимают, что экономика уже трансформировалась и держится на нескольких отраслях, среди которых есть и нефть, и газ, и сельское хозяйство, и IT-сфера, которой создали уникальные условия по уровню налогообложения", – рассказал Гинько в беседе с RT.

На 10:03 вторника доллар поднялся до 78,26 рубля, а евро достиг 92,22 рубля. Ожидается рост декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на 0,68% – до 41,57 доллара за баррель.

Ранее главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман сообщил, что введение повторного режима самоизоляции в сочетании с негативным развитием других событий может привести к тому, что к концу года курс доллара вырастет до 80–85 рублей. По его словам, доллар традиционно считается защитным активом, спрос на который вырастает в ситуации неопределенности.

Специалист выразил мнение, что до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.