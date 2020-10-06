Курс рубля снижается к доллару и евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале торгов курс рубля снижается по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 вторника доллар поднялся до 78,26 рубля, а евро достиг 92,22 рубля. Ожидается рост декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на 0,68% – до 41,57 доллара за баррель.

Ранее аналитик сообщил, что введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести к тому, что к концу года курс доллара вырастет до 80–85 рублей. По его словам, доллар традиционно считается защитным активом, спрос которого вырастает в ситуации неопределенности.