Рынок акций РФ обновил минимум с июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Июльский минимум, который был установлен 24-го числа на Мосбирже, обновлен. Российский рынок акций снизился на резко негативном внешнем фоне и дивидендных отсечках. Об этом сообщает РИА Новости.
По состоянию к закрытию основных торгов до 1,29 процента опустился рублевый индекс (до 2952,42 пункта) и до 2,25 процента долларовый (до 1148,07 пункта).
Кроме этого, с расчетами завтра курс доллара составлял 78,27 рубля, евро – 91,61 рубля.
При этом до 39,59 доллара за баррель составлял декабрьский фьючерс на нефть марки Brent. Он падал на 3,27 процента.
Таким образом, за неделю индекс Мосбиржи потерял 1,6 процента.
Ранее официальный курс доллара установили на уровне 78,0915 рубля, что на 81,4 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро был повышен на 85,4 копейки – до 91,5779 рубля.
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