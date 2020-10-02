ЦБ установил курс доллара и евро на выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России объявил официальный курс евро по отношению к рублю на выходные и понедельник, 5 октября.
Официальный курс доллара установили на уровне 78,0915 рубля, что на 81,4 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро повышен на 85,4 копейки – до 91,5779 рубля.
Днем 2 октября курс евро в ходе торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% – до 92,005 рубля. Американский доллар, в свою очередь, дорожал на 1,41% и торговался на уровне 78,46 рубля.
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