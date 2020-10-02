Курс евро поднялся выше 92 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс европейской валюты в ходе торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% – до 92,005 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 12:45 мск.

Американский доллар дорожал на 1,41% и торговался на уровне 78,46 рубля. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,88% – до 39,34 доллара за баррель.

В течение недели курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года. Американская валюта 28 сентября достигла 79 рублей впервые с апреля 2020 года.

Несмотря на колебания финансового рынка, скупать валюту на данный момент не имеет смысла, заявил инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский. По его словам, для физических лиц это обернется потерями части средств на комиссии.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США. Специалист прогнозирует сильные валютные колебания в октябре.

