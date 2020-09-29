Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

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Курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:08 мск европейская валюта стоила 93,05 рубля. Рост по отношению к рублю составил 0,85%.

Через минуту курс евро составил уже 93,21 рубля, продемонстрировав рост в 1%. В 10:14 мск стоимость европейской валюты снизилась до 93,07 рубля.

Доллар же стоил 79,77 рубля, на 69 копеек дороже по сравнению с прошлыми показателями. По состоянию на 10:14 курс американской валюты составляет 79,74 рубля.

В то же время декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,84%. Его стоимость составит 42,51 доллара за баррель.

28 сентября курс евро составил 92,0275 рубля. Такие показатели также не достигались с января 2016 года. Доллар можно было купить за 78 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей убежденности в восстановлении национальной валюты. Он отметил двухстороннюю волатильность рубля, в связи с чем за периодом падения должно наступить укрепление российской валюты.