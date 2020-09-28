Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля. Такого показателя он достиг впервые с января 2016 года.

Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 92,0275 рубля. Доллар, в свою очередь, поднялся до 78 рублей.

Ранее официальные курсы валют на 29 сентября выросли. Евро повысился на 1,82 рубля, до 91,48 рубля. Доллар подорожал на 1,85 рубля, до 78,67 рубля.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин считает, что на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США. Специалист прогнозирует сильные валютные колебания в октябре текущего года.