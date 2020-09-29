Эксперт рассказал, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский в беседе с Москвой 24 рассказал, стоит ли в настоящий момент обменивать валюту.

Что касается ее покупки, по мнению Марчинского, для этого сейчас не время. "Поезд уже ушел для обычных физлиц. Сейчас уже нет смысла что-то докупать, потому что в обменниках, где будут менять большинство денег наши граждане, они просто на комиссии больше потеряют", – заявил эксперт.

Нужно понимать, что движение становится слишком резким. Такая резкость движения, вертикальный рост графиков – он характерен для конечной фазы роста курса. Может быть, доллар чуть-чуть подрастет еще, как и евро, но потом, скорее всего, будет откат назад.



По словам Марчинского, это не значит, что после отката рынок не начнет расти вновь. Однако в дальнейшем имеет смысл ожидать более благоприятных условий для покупки валюты, нежели сейчас.

Что касается продажи долларов и евро, этим, по мнению эксперта, можно заняться и сейчас. Однако не стоит "прощаться" со всей валютой.

"После такого вертикального движения я бы часть прибыли зафиксировал, то есть перевел часть имеющейся валюты в рубли с целью в последующем ее откупить обратно по более низкому курсу", – объяснил Марчинский.

Кроме того, эксперт отметил и потенциальный рост цен на бытовую технику, которые также привязаны к курсу. Однако, по словам Марчинского, скачков в ценообразовании не будет. "Например, если посмотреть на автомобили, дилеры будут поднимать цены примерно на 1–4% в квартал. Однако этот рост может продолжаться несколько лет. Если же они резко поднимут цены, продажи просто прекратятся", – пояснил Марчинский.

Но в целом покупать технику в такой период не самая лучшая идея. В такой, скажем, предкризисный период стоит быть на кэше, имея в запасе деньги, а не технику. Это главное.



Во вторник, 29 сентября, курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля. По состоянию на 10:08 мск европейская валюта стоила 93,05 рубля. Рост по отношению к рублю составил 0,85%. Через минуту курс евро составил уже 93,21 рубля, продемонстрировав рост в 1%. В 10:14 мск стоимость европейской валюты снизилась до 93,07 рубля.

28 сентября курс евро составил 92,0275 рубля. Такие показатели также не достигались с января 2016 года. Доллар можно было купить за 78 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей убежденности в восстановлении национальной валюты. Он отметил двухстороннюю волатильность рубля, в связи с чем за периодом падения должно наступить укрепление российской валюты.

