Экономист оценил ситуацию с курсом евро

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Существенную роль в ситуации с курсом европейской валюты играет спекулятивное настроение, заявил RT эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Спекулятивные действия игроков, которые играют против рубля и, видимо, у них негласные, но все-таки согласованные однонаправленные действия, поскольку они одинаково чувствуют ситуацию... Тут уже подключаются к спекулянтам в значительной степени психологические факторы", – отметил экономист.

Беляев выразил надежду, что биржевой паники не будет, а спекулятивные и психологические факторы долго не продлятся.

"Рост должен остановиться, я думаю, тут должен включаться Центральный банк, и тогда мы увидим коррекцию рубля по отношению к паре валют", – подчеркнул Беляев.

Во вторник, 29 сентября, курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля. По состоянию на 10:08 мск европейская валюта стоила 93,05 рубля. Рост по отношению к рублю составил 0,85%. Через минуту курс евро составил уже 93,21 рубля, продемонстрировав рост в 1%. В 10:14 мск стоимость европейской валюты снизилась до 93,07 рубля.

28 сентября курс евро составил 92,0275 рубля. Такие показатели также не достигались с января 2016 года. Доллар можно было купить за 78 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей убежденности в восстановлении национальной валюты. Он отметил двухстороннюю волатильность рубля, в связи с чем за периодом падения должно наступить укрепление российской валюты.

