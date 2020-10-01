Центробанк объявил официальные курсы валют на 2 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Банк России установил официальный курс доллара на 2 октября на уровне 77,2774 рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заявленный показатель на 1,51 рубля ниже предыдущего.
В сторону уменьшения изменился и официальный курс европейской валюты. Евро будет торговаться на уровне 90,7237 рубля, что ниже предыдущего значения на 1,71 рубля.
В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара 1 октября опускался до 77 рублей, а евро – до 90,53 рубля.
В течение недели курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года. Доллар 28 сентября достиг 79 рублей впервые с апреля 2020 года.
Несмотря на колебания финансового рынка, скупать валюту на данный момент не имеет смысла, заявил инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский. По его словам, для физических лиц это обернется потерями части средств на комиссии.
Курс рубля повысился к доллару и евро на открытии торгов
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