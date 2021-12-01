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Москва 24

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Общество

09:20

Россиянам напомнили о необходимости оплатить имущественный налог

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам необходимо оплатить имущественный налог. С завтрашнего дня Федеральная налоговая служба начнет начислять пени.

Налог должны оплатить владельцы квартир, домов, земельных участков, автомобилей, самолетов и яхт. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС, банке или на почте.

Некоторым, помимо транспортного, земельного и налога на имущество, необходимо заплатить и НДФЛ. Чаще всего его удерживают из дохода, однако в случае выигрыша в лотерею счет на оплату подоходного налога выставляет ФНС.

Взыскивать долги злостных неплательщиков будут судебные приставы, которые вправе заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Ранее сообщалось, что в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы появилась новая функция, которая позволяет родителям платить налоги за несовершеннолетних детей.

Для добавления ребенка в личный кабинет родителя необходимо зайти в раздел "Профиль" и найти вкладку "Семейный доступ". После этого нужно нажать кнопку "Добавить пользователя" и ввести логин личного кабинета ребенка. Затем нужно подтвердить действие в профиле несовершеннолетнего.

Россиянам рассказали, какие налоги нужно оплатить до 1 декабря

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