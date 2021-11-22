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Москва 24

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Общество

20:41

Родители теперь могут оплатить налоги за детей в личном кабинете ФНС

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы появилась новая функция, которая позволит родителям платить налоги за несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для добавления ребенка в личный кабинет родителя необходимо зайти в раздел "Профиль" и найти вкладку "Семейный доступ". После этого нужно нажать кнопку "Добавить пользователя" и ввести логин личного кабинета ребенка. Затем нужно подтвердить действие в профиле несовершеннолетнего.

"Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон", – говорится в сообщении.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что служба планирует отказаться от использования декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ. Егоров отметил, что сейчас россияне вынуждены подавать порядка 14 миллионов подобных деклараций в год.

При этом отказ от их использования возможен только при наличии доступа ФНС к данным, который не всегда удается обеспечить.

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