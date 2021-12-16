Врач рассказал о роли ревакцинации в победе над "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал ревакцинироваться против коронавируса, чтобы сдержать распространение нового штамма "Омикрон", сообщает "Газета.ру".
"Я советую: в преддверии очередной волны – конец февраля – март – всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале – середине февраля ревакцинироваться "Спутником Лайт", – заявил врач.
Он напомнил, что вводить бустерную дозу вакцины нужно не позже, чем через полгода после второго компонента прививки. Он также подчеркнул, что на Западе сроки ревакцинации сократили до трех месяцев.
По словам Мясникова, "Спутник Лайт" представляет собой первый компонент препарата. Он отметил, что идея назвать его по-другому ведет к путанице.
Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация COVID-19 распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельта"-штамма.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона".
До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.
По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.
Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса
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