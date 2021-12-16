Сроки сертификатов могут изменить при ухудшении эпидобстановки – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сроки действия сертификатов о вакцинации могут изменить в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода, и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит, мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, новые штаммы будут заразнее и злее, чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения", – сказала Голикова.

Она также коснулась сертификатов, выдаваемых после вакцинации. Вице-премьер напомнила, что сейчас их длительность составляет один год, однако его также могут продлить, если эпидемиологическая обстановка будет развиваться положительно. Тем не менее она отметила, что сегодня большинство стран рекомендуют проходить повторную вакцинацию уже спустя полгода.

Голикова высказалась и по поводу разработки новых вакцин. По ее словам, если распространение какого-либо штамма потребует создание подобного препарата, то он будет зарегистрирован. Она уточнила, что так поступают во всем мире.

Ранее Голикова сообщила, что в России смертность от последствий COVID-19 за первые две недели декабря снизилась на 14,7%.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране между тем достиг 57,7%. Полностью вакцинацию прошли 70,4 миллиона человек, а первый компонент прививки получили 76,4 миллиона россиян.

