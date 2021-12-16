Пискарев предложил оставить предъявление ПЦР-тестов после введения QR-кодов в РФ

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Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил оставить возможность посещения организаций по отрицательному ПЦР-тесту в случае введения QR-кодов.

"Мы хотим предложить, чтобы по ПЦР-тесту люди могли посещать как минимум МФЦ, ну и другие организации, учреждения при наличии отрицательного ПЦР-теста", – цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, это минимизирует нарушение прав человека.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Пискарев отметил, что поступившие из регионов предложения ко второму чтению будут переданы Татьяне Голиковой.

