Комитет Госдумы к первому чтению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости.

В заседании принимали участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также члены медицинского сообщества.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что поступившие из регионов предложения ко второму чтению будут переданы Татьяне Голиковой.

"Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные. Есть субъекты, которые, помимо того что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", – цитирует его ТАСС.

Накануне законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.

