Комитет Госдумы к первому чтению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости.
В заседании принимали участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также члены медицинского сообщества.
Законопроект рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что поступившие из регионов предложения ко второму чтению будут переданы Татьяне Голиковой.
"Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные. Есть субъекты, которые, помимо того что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", – цитирует его ТАСС.
Накануне законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: