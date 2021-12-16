Смертность от коронавируса в России снизилась на 14,7% – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За первые две недели декабря смертность от последствий COVID-19 снизилась в России на 14,7%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Она также отметила, что между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности существует прямая взаимосвязь: число смертей от коронавируса увеличивается спустя две-три недели после начала очередной волны заболеваний.

За последние сутки в России подтвердили 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 умерли 1 133 человека, а выздоровели 37 155 человек. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 8 876 788 россиян.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%. Полностью вакцинацию прошли 70,4 миллиона человек, а первый компонент прививки получили 76,4 миллиона россиян.