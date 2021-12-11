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Москва 24

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Общество

06:30

Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "Омикрон"-штаммом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне, у которых выявили новый штамм коронавируса "Омикрон" после поездки в ЮАР, ранее были вакцинированы, болезнь протекает в легкой форме.

Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", – приводит слова ученого РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что все пациенты находятся в стационаре, но "ничего серьезного по клинике нет".

Центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "Омикрона". Об этом глава центра рассказал ранее. Однако пока, по его словам, нет оснований менять вакцину.

Образец "Омикрон"-штамма специалисты Центра Гамалеи выделили из организмов россиян, прилетевших из ЮАР 5 декабря. Тогда у девяти человек ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил, что число граждан с новым штаммом в России на самом деле уже больше, чем два человека, о которых известно сегодня.

Специалист объяснил, что такие выводы можно сделать исходя из статистики из Африки, где новый штамм повсеместно вытесняет "Дельту". В то же время он подчеркнул, что делать прогнозы о том, насколько быстро будет развиваться вспышка заражения "Омикроном" в РФ, пока рано, поскольку российский климат отличается от южноафриканского.

В Центре им. Гамалеи назвали безответственными заявления о легкости штамма "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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