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Владимир Путин предложил расширить географию применения приложения "Путешествуй без COVID-19". Об этом президент РФ сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Помимо государств ЕврАзЭС, оно (приложение. – Прим. ред.) используется и в других странах: в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – цитирует Путина РИА Новости.
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.
С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что среди россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу, самыми популярными странами для этих целей стали Сербия и Хорватия.
Также за прививкой можно отправиться в Грецию, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию.
Путин предложил расширить географию применения приложения "Путешествуй без COVID-19"
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