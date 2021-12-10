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Владимир Путин предложил расширить географию применения приложения "Путешествуй без COVID-19". Об этом президент РФ сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Помимо государств ЕврАзЭС, оно (приложение. – Прим. ред.) используется и в других странах: в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения", – цитирует Путина РИА Новости.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, было запущено в феврале текущего года. Оно доступно для операционных систем iOS и Android.

С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус и получить результат анализа, который хранится и отображается в приложении.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что среди россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу, самыми популярными странами для этих целей стали Сербия и Хорватия.

Также за прививкой можно отправиться в Грецию, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию.

