Требования к ревакцинации повышаются из-за распространения "Омикрона" – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Требования к ревакцинации повышаются из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", заявил Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам президента, последствия распространения нового штамма пока непонятны, у исследователей есть разные версии. Одни считают эту форму более легкой, по мнению других, возможны тяжелые постковидные последствия.
Также Путин обратил внимание на то, что резко возросло количество болеющих коронавирусом детей.
В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма "Омикрон".
Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация коронавируса распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельты".
До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.
По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.
Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса
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