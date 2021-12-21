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Москва 24

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Общество

16:18

Более 70 млн россиян вакцинировались от коронавируса

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 76 миллионов граждан России получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Он уточнил, что полностью вакцинировались 70 миллионов россиян. По его словам, препаратов для вакцинации на сегодняшний день достаточно.

Ранее в Минздраве сообщили, что в РФ 41 человек заражен "Омикрон"-штаммом коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что их состояние оценивается как стабильное.

До этого врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать частичным спасением от пандемии. В то же время он опроверг утверждение, что данный штамм может быть натуральной вакциной от коронавируса, отметив, что такие выводы делать рано из-за небольшого количества заболевших этим вариантом в России.

По его словам, в странах с широким распространением "Омикрона" наблюдается значительное падение эффективности антител вакцинированных и переболевших. Но при этом там существуют особые условия распространения вируса.

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