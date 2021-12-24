В России выявили 24 703 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России подтвердили 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 790 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 2 126 случаев, на Санкт-Петербург – 2 117, на Московскую область – 1 270, на Красноярский край – 600, на Краснодарский край – 581, на Пермский край – 580, на Свердловскую область – 576, на Иркутскую область – 568, на Ростовскую область – 552, на Челябинскую область – 551, на Самарскую область – 537, на Алтайский край – 479, на Хабаровский край – 460, на Нижегородскую область – 459, на Приморский край – 449.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 343 353 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,05%, Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Крым, Удмуртской Республике – 0,1%.

От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 998 человек, за весь период умерло 302 269 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 41 213 человек, за все время – 9 180 379.

Ранее Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По его словам, около 70 миллионов россиян сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Президент также выразил надежду, что нужный уровень коллективного иммунитета будет достигнут в следующем году.