ТК "Трамплин" на западе Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговый комплекс "Трамплин" в районе станции метро "Молодежная" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом комплексе "Трамплин", который расположен по адресу улица Ярцевская, дом 25А", – сказал он.

По словам Поплавского, сотрудники и посетители магазина не использовали средства индивидуальной защиты либо делали это с нарушениями, например носили маски на подбородке так, что они не закрывали рот.

Теперь торговому комплексу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью в результате несоблюдения антиковидных мер, то будет применено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговый комплекс "Каширский двор" на юге Москвы могут временно закрыть или оштрафовать за нарушение мер профилактики по борьбе с COVID-19. Там также были выявлены случаи отказа от использования масок или их ношения ненадлежащим образом.

