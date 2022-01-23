ТЦ "Калита" в ЮЗАО грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

По его словам, в ходе инспекции по адресу Новоясеневский проспект, 7, были выявлены нарушения масочного режима: сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.

"Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – пояснил Харламов.

Он добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рулей. Если же будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговый комплекс "Трамплин" в районе станции метро "Молодежная" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Сотрудники и посетители магазина не использовали средства индивидуальной защиты либо делали это с нарушениями, например носили маски на подбородке так, что они не закрывали рот.

