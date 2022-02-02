Ночной клуб Pur Pur Afterparty в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал ночной клуб Pur Pur Afterparty, расположенный на Мясницкой улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе проведения проверки в ночном клубе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, а также требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19", – указали в Роспотребнадзоре.
Отмечается также, что в клубе продавались табачные изделия без маркировки.
Деятельность заведения временно прекращена. Материалы по выявленным правонарушениям по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ направлены в Басманный суд. Нарушения по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ переданы в судебный участок № 359 Басманного района.
В конце января 2022 года стало известно, что на срок до 90 суток может быть закрыт клуб IZI Moscow. Поводом для такого решения стали выявленные нарушения антикоронавирусных мер.
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