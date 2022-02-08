Клуб "Урбан" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Клуб "Урбан" на улице Большой Новодмитровской в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он отметил, что нарушения были выявлены во время концерта группы Aikko.

"Посетителями частично не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдению санитарно-гигиенических мер", – пояснил Поплавский.

Главный инспектор ОАТИ напомнил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека на территории клуба, предприятию будет грозить штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве в досудебном порядке опечатали кафе "Бранч", расположенное на улице Белореченской. Эксперты выявили нарушения санитарных норм, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.