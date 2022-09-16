Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве по решению суда

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приостановил работу ресторана музыканта Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) в Москве на 90 суток из-за нарушений. Об этом сообщается телеграм-канале столичной прокуратуры.

Речь идет о заведении, расположенном на Большой Дмитровке.

Отмечается, что организацию признали виновной по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

До этого сообщалось, что суд оштрафовал ресторан Моргенштерна на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.

В ходе проверки алкоголь был найден в большом ассортименте за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и холодильниках, при этом часть продукции была вскрыта. По данным акта Арбитражного суда столицы, проверяющие составили опись алкогольной продукции на девяти листах (926 единиц) и изъяли ее.

Позже в ресторане Моргенштерна прокомментировали информацию о штрафе за антисанитарию. Представители заведения общественного питания заявили, что информации об административном преследовании ресторана у них не было.