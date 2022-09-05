В ресторане Моргенштерна прокомментировали информацию о штрафе за антисанитарию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У администрации ресторана "Кайф", принадлежащего музыканту Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом в РФ), нет никакой информации о возможных административных штрафах.

"Ни о каких возможных штрафах или другом административном преследовании администрации неизвестно", – сообщил представитель ресторана в беседе с "Мослентой".

Там добавили, что заведение работает в обычном режиме.

В конце мая Арбитражный суд столицы оштрафовал на полтора миллиона ресторан "Кайф" за продажу спиртного без лицензии. В ходе проверки алкоголь был найден в большом ассортименте за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и холодильниках, при этом часть продукции была вскрыта.

В суде представитель заведения уточнил, что спиртное продается компанией "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты есть на чеках. Однако, как уточнил представитель департамента торговли и услуг, доказательств арендного использования помещений данной организацией не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ресторана "Кайф".

