Генпрокурор РФ пообещал применить жесткие меры к спекулирующим на товарах для призывников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба РФ применят жесткие меры к лицам, спекулирующим на военном обмундировании и других товарах, необходимых для мобилизованных граждан, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам", – сказал он.

Краснов назвал недопустимой ситуацию, когда мобилизованные россияне и их семьи вынуждены покупать необходимое снаряжение втридорога.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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