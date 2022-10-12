Краснов заявил о необходимости модернизировать мобилизационную систему в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

По его словам, необходимо внедрить в систему мобилизации интеллектуальные передовые технологии в закрытом контуре. Краснов считает, что делать крайними одни военкоматы неправильно. Он призвал оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и напомнил, что прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются.

Говоря о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах, Краснов заявил об отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих этой мобилизации. Он подчеркнул, что должностные лица при этом стремятся отчитаться о своей работе в ущерб нормативным правилам. Генпрокурор считает, что именно в этом корень проблемы в системе учета.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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