Жителям столичного региона пообещали теплую субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода и до 12 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 15 октября, сообщает Гидрометцентр России.

Осадков в Москве и области не предвидится. Столбики термометров в Москве покажут 9–11 градусов тепла, по области – 7–12 градусов. Ветер юго-западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в выходные в Москве и области ожидается теплая погода по октябрьским меркам. Он отметил, что осадков не ожидается. Температура составит около 10 градусов тепла днем, и чуть выше 0 градусов – ночью.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о настоящих осенних дождях на следующей неделе. По его словам, в начале недели погода будет относительно теплая – от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными и нудными, добавил он.

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