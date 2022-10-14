Метеоролог спрогнозировал хорошую погоду в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в выходные в Москве и области ожидается теплая погода по октябрьским меркам, сообщает RT.

Он отметил, что осадков не ожидается. Температура составит около 10 градусов тепла днем, и чуть выше 0 градусов – ночью.

"Погода в выходные в Москве и Подмосковье будет ровной, хорошей и октябрьской", – заявил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о настоящих осенних дождях на следующей неделе. По его словам, в начале недели погода будет относительно теплая – от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными и нудными, добавил он.

Синоптик также отметил, что 14 и 15 октября в Москве будет около 10 градусов, в воскресенье температура поднимется до 11–13 градусов. Эксперт подчеркнул, что конец этой недели в столице более прохладный, чем начало следующей недели, однако и более солнечный.



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