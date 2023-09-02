Аттракционы на ВДНХ будут работать бесплатно в День города

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ поддержит акцию в честь 876-летия Москвы, сделав бесплатными аттракционы 9 и 10 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке "Орион" можно будет бесплатно покататься на пяти уличных аттракционах. Сеансы организуют в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не потребуется.

В северной части парка в праздничные выходные заработает новый детский интерактивный аттракцион. Это мультимедиаигра, участниками которой могут стать дети в возрасте от 5 до 10 лет. Бесплатные билеты будут раздавать в инфоцентре парка. Их количество ограничено только пропускной способностью аттракциона.

Бесплатным в честь Дня города станет и крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Чтобы попасть на него, нужно получить билет на официальном сайте. Регистрация откроется 6 сентября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День города, 9 и 10 сентября, в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. Именно этот вариант получил больше всего голосов во время проверки системы электронного голосования. В нем поучаствовали почти 430 тысяч человек.

В акции поучаствуют Московский зоопарк, парки "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Ангарские пруды", "Митино", "Сокольники", "Фили", "Кузьминки". Также музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Бабушкинский парк, усадьба Воронцово.

Помимо этого, примут участие парк Дружбы, Таганский парк, Лианозовский парк, этнографическая деревня "Бибирево", парк у прудов "Радуга", Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября и Парк Горького.

Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными